Le Festival Musical Ecran arrive à Toulouse !

Musical Ecran, festival de documentaires musicaux, prend place pour la première fois à Toulouse dans le cinéma Utopia Tournefeuille du 15 au 18 octobre prochain.

Depuis six éditions, Musical Ecran investit la ville de Bordeaux pour proposer un festival consacré aux documentaires musicaux. Un genre important parfois mis de côté dans d’autres festivals. Pour la première fois, le festival s’invite dans deux villes de France. Après la Rochelle les 2,3 et 4 octobre, c’est à Toulouse dans le cinéma Utopia Tournefeuille.

Les équipes de Musical Ecran ont sélectionné pas moins de 7 documentaires musicaux issus de la programmation bordelaise. On retrouvera ainsi les documentaires suivants :

Jeudi 15 octobre : Ouverture avec PJ Harvey : A dog Called Money

Vendredi 16 octobre:

A 20h A Bright Light : Karen And The Process

A 22 h We Intend to cause Havoc

Samedi 17 octobre :

18 h : I Want My MTV

-20h : French Game : Une histoire du rap Français

-22h : The Rise of the Synths

Dimanche 18 octobre : Daho par Daho