A Toulouse, des chefs organisent un repas solidaire ce vendredi !

C’est ce vendredi 16 octobre, que sept chefs de la région dont deux étoilés donneront un brunch solidaire au MIN de Toulouse.

En partenariat avec Tables et auberges, sept chefs se mobilisent pour les autres. Lors de la journée de vendredi, ils proposeront un bruch avec des produits locaux pour cette troisième édition.

De 6h à 8h30, les participants pourront rencontrer et échanger avec les producteurs locaux et les chefs renommés de votre région sur le carreau des producteurs du Marché d’Intérêt National de Toulouse Occitanie. Puis place à la découverte de nouvelles recettes pour le petit déjeuner et dégustation des produits dans une ambiance conviviale.

Présents pour cette journée :

Nicolas Thomas de La Promenade à Verfeil

David Biasibetti de O saveurs à Rouffiac

Camille Baggio et Fabien Mas de la Parenthèse à Toulouse

Olivier Andrieu de la Table d’Olivier à Samatan

Olivier Verheecke de L’Etang d’ô à Villemur-sur-Tarn

Bruno Marques de Bonbonne cave et popote à Toulouse

A cette occasion, les bénéfices de la matinée seront reversés à l’association Neurofibromatoses et Recklinghausen – Fondation CAP NF « Combattre les tumeurs de l’enfant et de l’adulte ».

Infos et réservations : https://www.tables-auberges.com/product/brunch-minde-chefs/