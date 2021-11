Le Festival International du Film Politique de Carcassonne dévoile sa programmation 2022 !

Partager Facebook

La 4e édition du Festival International du Film Politique (FIFP) de Carcassonne se déroulera du 14 au 18 janvier 2022.

Pour son grand retour, après une troisième édition suspendue, le festival fait peau neuve avec une nouvelle affiche conçue par Aurel (dessinateur et réalisateur). Le festival change également ses dates (en se décalant en janvier) et s’agrandit en investissant de nouveaux lieux. En complément du Centre de Congrès “Le Dôme” et du Cinéma CGR “Le Colisée”, le festival inaugurera cette année la « Maison du Festival » sur la Place Carnot et organisera quelques événements dans la nouvelle salle de l’Odeum.

Une belle programmation

Cette année sera marquée par une programmation plus riche en films et en équipes de films invitées. Plus de 40 séances seront proposées au public avec 33 films programmés, plus de 50 invités et 20 avant-premières.

Des événements spéciaux

Côté séances spéciales, les spectateurs auront la primeur de découvrir en première internationale le film SELON LA POLICE de Frédéric Videau, avec Patrick d’Assumçao, Laetitia Casta et Simon Abkarian, entre autres. Un film qui a été en partie tourné à Carcassonne et qui sera présenté en présence de l’équipe.

À ne pas manquer non plus, la comédie estonienne GOOGBYE SOVIET UNION de Lauri Randla. Ce film a été présenté en première mondiale au Black Nights Film Festival de Tallinn. La projection de ce film au FIFP permet de s’inscrire dans la dynamique culturelle entre Carcassonne et Tallinn, villes jumelées.

Par ailleurs, le festival s’ouvrira avec le film LE MONDE D’HIER de Diastème, avec Léa Drucker, Denis Podalydès ou encore Benjamin Biolay. Et c’est le film BELFAST de Kenneth Branagh qui clôturera ces 5 jours de festival.

Liste complète des films

ÉVÉNEMENTS

LE MONDE D’HIER de DIASTÈME | film d’ouverture

BELFAST de Kenneth Branagh | film de clôture

SELON LA POLICE de Frédéric Videau | première internationale, film tourné à Carcassonne

SIMONE – LE VOYAGE DU SIÈCLE de Olivier Dahan | séance spéciale

STREAMFIELD, LES CARNETS NOIRS de Jean-Luc Miesch | séance spéciale

LA COMPÉTITION FICTIONS

À NOS ENFANTS de Maria de Medeiros

ARTHUR RAMBO de Laurent Cantet

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT de Thierry de Peretti

GOLIATH de Frédéric Tellier

GREAT FREEDOM de Sebatian Meise

LES PROMESSES de Thomas Kruithof

DOCUMENTAIRES

ALPES de Nael Khleifi

CHASSER LES DRAGONS de Alexandra Kandy Longuet

ERRANCE SANS RETOUR de Olivier Higgins & Mélanie Carrier

FLY SO FAR de Celina Escher

LES INSULAIRES de Maxime Faure & Adam Pugliese

MIZRAHIM, LES OUBLIÉS DE LA TERRE PROMISE de Michale Boganim

MUNICIPALE de Thomas Paulot

CINÉ CONCERTS

1984 de Michael Anderson, adaptation musicale Monotone.lab

PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS de Nicole le Garrec, Monolithe Noir

SÉANCE PATRIMOINE

CAPITAINES D’AVRIL de Marie de Medeiros

SPORT, CINÉMA & POLITIQUE

LE SPORT, DES MÉDAILLES ET APRÈS ? de Véronique Barré

CARTES BLANCHES

GOODBYE SOVIET UNION de Lauri Randla | Tallinn

BILLS INCLUDED de Javier Macipe | court-métrage – Mecal

JOURNEY THROUGH A BODY de Camille Degeye | court-métrage – Mecal

LA CRISIS de Pedro Aguilera & Juan Sarda Frouchtmann | court-métrage – Mecal

FESTIVAL SCOLAIRE

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY de Rémi Chayé

LE CIEL ATTENDRA de Marie Castille Mention Schaar

DOUCE FRANCE de Geoffrey Couanon

EN GUERRE de Stéphane Brizé

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE de Lorenzo Mattoti

UN FILS DU SUD de Barry Alexander Brown

RENDRE LA JUSTICE de Robert Salis