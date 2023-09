Le Festival International du Film d’Environnement revient  à Toulouse

Partager Facebook

Le Festival International du Film d’Environnement FREDD débute à Toulouse et dans toute la région Occitanie. De nombreux événements (projections-débats, conférences, expositions, concerts..) sont prévus du 25 septembre au 1er octobre 2023.

Porté par l’association FReDD (Film, Recherche et Développement Durable), le Festival propose, comme chaque année depuis 2012, la projection d’œuvres audiovisuelles issues du monde entier et des rencontres avec des réalisateur·ice·s, universitaires, professionnel·le·s de l’audiovisuel et citoyen·ne·s.

Autour d’une projection-débat, une exposition, une conférence ou un atelier scolaire, la rencontre est au cœur de l’action du FReDD avec près de cinquante lieux partenaires (cinéma, lieux culturels, bibliothèques-médiathèques, universités) répartis sur l’ensemble du territoire d’Occitanie.

Une riche programmation

Pour cette 13ème édition, le Festival FReDD « ne porte pas une seule thématique. Un choix délibéré répondant à une volonté de proposer une large sélection de films et de ressources audiovisuelles, dont la seule contrainte repose sur la qualité de réalisation et la fiabilité des informations ».

La programmation du Festival couvre ainsi un champ de la transition écologique le plus vaste possible (santé, biodiversité, gestion des déchets, pollution, transport, changement climatique, etc..), avec toujours pour objectif d’informer, de questionner et d’émerveiller.

Pour cette édition, le Festival propose pas moins 53 films en compétition (longs et courts-métrages, fictions et documen- taires, mais aussi des podcasts et des créations sonores), 58 événements grand public à Toulouse et en périphérie (projections-débats, co férences, ateliers, concerts). , 64 projections-débats en Région , et 40 invité·e·s (réalisateur·rice·s, membres des jurys et artistes)

Toute la programmation sur lefredd.org

crédit photo CP