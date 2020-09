Le Festival Grain de Sel revient pour une édition automnale

Partager Facebook

Annulé au printemps dernier, le Festival Grain de Sel revient dans une version automnale, baptisé « Escapade », du 6 au 8 novembre à CAstelsarrasin et Saint-Porquier.

Depuis l’annulation de la 4ème édition devant se dérouler au printemps, les organisateurs ont cherché des solutions dans le respect des gestes barrières pour organiser des retrouvailles avec le public cet automne dans une ambiance festive et conviviale.

Grâce au soutien de ses partenaires, la Spedidam, la ville de Castelsarrasin, la ville de Saint-Porquier, le département du Tarn-et-Garonne et la région Occitanie, l’association Les Amis de Pierre ont pu proposer l’édition « Escapade » du festival Grain de Sel, qui se déroulera du 06 au 08 novembre 2020 !

Une formule réduite en salle et en assis, et en jauges limitées, le tout dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation physique en application au moment du festival.

Dans une volonté d’appuyer la dynamique culturelle liée à l’organisation du festival, celui-ci s’ouvre au territoire local et va faire une escale à Saint-Porquier le temps d’une soirée très caliente !

Au total, huit groupes seront présents durant les trois jours de concerts, dont l’énergie scénique devrait ravir le public intergénérationnel du festival : chanson, humour, rock, world, soul, reggae…

Une nouvelle odyssée musicale en eau douce et une bonne dose de plaisir et de communion avec les artistes : Flavia Coelho, Les Fatals Picards, Gari Grèu, DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson, Fabian Ordonez, Tangled Tape, Vice & Versa. Restez connectés, nous vous dévoilerons bientôt le dernier artiste qui rejoindra la programmation !

Infos et Billetterie en ligne sur le site du festival: www.festivalgraindesel.com