Le  Festival des Lanternes à Montauban se dévoile 

Le Festival des Lanternes à Montauban aura lieu du 1er décembre 2022 au 5 février 2023.

Brigitte Barèges, Maire de la Ville de Montauban et Présidente du Grand Montauban et Patrice Gausserand, président de MAG Conseils, Producteur, ont dévoilé mardi les grandes lignes du Festival des Lanternes. Il se tiendra du 1er décembre prochain au 5 février 2023 à Montauban.

Cette 5éme édition s’articulera autour du thème : « Sur les rives du Yangtsé » et s’installera Cours Foucault en bord de Tarn et plein coeur de la Ville. Comme chaque année, les artisans chinois (couturières, électriciens, soudeurs, peintres…) travailleront sur place durant 3 mois pour fabriquer artisanalement et monter les quelques 2500 lanternes qui illumineront le parc chaque soir de 18h à 23h et font de ce festival, le plus grand d’Europe depuis sa création en 2017 à Gaillac.

Ce fut aussi l’occasion d’en savoir plus sur les premiers « tableaux » que l’on pourra découvrir à Montauban. Parmi eux, la grande allée centrale qui figure le mythique fleuve Yangtsé sur lequel chemineront les visiteurs pour en découvrir les trésors sur plus 200 m de long et 7m de haut. Au bout de cette incroyable allée se dressera l’emblème de cette 5ème édition : une reproduction de la Tour de Grue Jaune de 20m de haut et 40m de long. Plusieurs tableaux rendront hommage à la riche histoire patrimoniale de Montauban, de son équipe de rugby jusqu’à Ingres en passant par les Tontons Flingueurs et bien d’autres merveilles.

Un appel aux bénévoles a également été lancé et une page dédiée mise en ligne aujourd’hui par la Mairie de Montauban (https://www.montauban.com/ma-ville-mon-agglo/cadre-de-vie/benevoles).

Il faudra attendre juillet pour réserver vos places pour le Festival des Lanternes à Montauban.