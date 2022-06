Le Toulouse de Jean-François Zygel à la Cinémathèque !

Partager Facebook

Le mardi 19 juillet, à la Cinémathèque, Jean-François Zygel présente sa version de la ville rose dans le cadre du Festival de Toulouse.

Les improvisations classico-déjantées du célèbre pianiste compositeur nous entraînent de Bach à la chanson française et de Mozart au jazz, avec la même virtuosité ludique, la même joie du partage de la musique.

Touche par touche, mélodie par mélodie, rythme par rythme, Jean-François Zygel dressera un portrait à la fois drôle et émouvant de Toulouse, sa ville de cœur, au cours d’un concert inoubliable.

Maître reconnu de l’improvisation, il renouvelle le concert classique avec originalité, fantaisie et inventivité. Ses principaux ports d’attache sont La Seine Musicale, dont il est artiste associé, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, et la Philharmonie Luxembourg, où il est en résidence depuis 2015. On peut le retrouver sur France Télévisions (Les Clefs de l’orchestre, Entre duel et duo…) et sur France Inter chaque dimanche de 22h à 23h dans La Preuve par Z, où il défend avec humour et passion son art de prédilection.

Rendez-vous le 19 juillet à la Cinémathèque de Toulouse : festival.toulouse.fr