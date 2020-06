Le Conseil départemental lance la Web App « Go 31 »

Partager Facebook

Pour améliorer l’accès à l’information et l’expression des jeunes, le Conseil Départemental lance ce mardi 23 juin la wep App » GO 31″

ette Web app interactive, disponible en ligne grâce à un navigateur web, s’adresse aux jeunes de 11 à 29 ans autour de thématiques choisies par les jeunes : écologie et écoresponsabilité, recherche d’aides (logements, étudiants…), offres d’emploi et stages, éducation (orientation, établissements…), santé, engagement (service civique, participation citoyenne), sorties et loisirs (culture, sports, tourisme).

Ce projet a été réalisé avec une vingtaine d’acteurs jeunesses, partenaires du Département, dont la CAF, le CRIJ, le CROUS, la Mission locale Haute-Garonne, les fédérations MJC et Foyers ruraux ainsi que des associations, avec le concours de l’agence Advency.

L’accès à l’information et aux droits sont des enjeux majeurs pour répondre aux défis des jeunesses. Cet espace numérique innovant répond à une demande réelle des jeunes issus des groupes miroirs, mis en place par le Conseil départemental dans le cadre de l’élaboration du Plan départemental par et pour les Jeunesses haut-garonnaises 2019-2021, « Ambition jeunesses », adopté le 25 juin 2019.

Récompensé le 11 juin dernier lors des Prix Anacej des jeunes citoyens 2020 pour une « Démarche de concertation citoyenne Groupe Miroir Jeunes » et sa nouvelle politique de co-construction visant à placer les jeunes au cœur de l’action publique départementale, la collectivité poursuit ainsi la mise en place d’actions concrètes envers les jeunesses haut-garonnaises.

Cette nouvelle action du plan départemental « Ambition jeunesses » succède au lancement du dispositif « Initi’active Jeunesses » le 28 janvier dernier, permettant d’accompagner les jeunes porteurs de projets individuels ou collectifs à travers une aide matérielle et financière.