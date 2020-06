Exposition Comédies Musicales à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Du 23 juin au 29 aout 2020, la Cinémathèque de Toulouse propose l’exposition « Comédies Musicales: pour enchanter le monde ».

Gene Kelly, Fred Astaire, Cyd Charisse, Debbie Reynolds, et on en passe, ont virevolté dans nombre de comédies musicales de l’âge d’or du genre à Hollywood (les années 1940-1950) jusqu’à incarner à eux seuls tout un genre cinématographique. Depuis, la comédie musicale est un genre à part entière avec de grands classiques lors de chaques décennies. Des studios Hollywoodiens à Jacques Demy, en passant par l’Opérette, Christophe Honoré, les Beatles, Elvis Prestley et tant d’autres, la Comédie Musicale nous a fait voyager.

Par une exposition d’affiches issues des collections de la Cinémathèque de Toulouse, le public se voit proposer une petite déambulation musicale pour explorer la comédie musicale dans ses différentes formes dans le monde.

D’affiche en affiche, on découvrira la première comédie musicale soviétique – Les Joyeux Garçons (1935) – , les opérettes allemandes et autrichiennes, l’univers musical folklorique ou la série des Joselito (l’enfant à la voix d’or) en Espagne, les grandes productions anglaises, la comédie musicale parodique tchèque (Lemonade Joe) ou encore la vague des chanteurs années 1960 (Elvis Presley aux USA, les Beatles en Grande-Bretagne, le yéyé en France, le filon des « musicarelli » en Italie…).

La Cinémathèque de Toulouse

69 rue du Taur

31000 Toulouse

www.lacinemathequedetoulouse.com