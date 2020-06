Le concert Stars 80 reporté en 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Initialement prévu ce samedi 20 juin, le concert Stars 80 – Une autre histoire aura désormais lieu le 31 mars 2021 toujours au Zénith de Toulouse.

Les circonstances actuelles, notamment celles résultant du coronavirus et les mesures prises par le Gouvernement pour limiter l’épidémie, obligent le producteur à reporter les concerts de la tournée Stars 80 – Une autre Histoire prévus du 10 avril au 4 juillet 2020. La date du concert Stars 80 initialement prévue le 20 juin 2020 au Zénith Toulouse Métropole, est reportée au 31 mars 2021. Les billets restent valables pour la nouvelle date.

Le succès continue !

Plus de 10 ANS de SUCCÈS et 4 500 000 spectateurs, ÇA SE FÊTE ! Les artistes emblématiques de STARS 80 annoncent une nouvelle tournée commune. Un nombre impressionnant de chanteurs de folie seront de la fête pour célébrer cette décennie 80. Ce nouveau show gardera son ADN, son énergie positive, joyeuse et festive. Les talents se produiront avec leurs musiciens, choristes et danseurs. ‘’Une autre histoire !’’ sera une immersion au cœur des moments forts de la décennie 80.

Les artistes présents : Sabrina – Jean-Luc Lahaye – Zouk Machine, Christiane – Emile et Images, Emile, Mario et Jean-Louis – Début de Soirée, William – Joniece Jamison

Patrick Hernandez – Plastic Bertrand – Jean-Pierre Mader – Cookie Dingler – Phil Barney – Alec Mansion – Laroche Valmont

Stars 80 à Toulouse

Le 31 mars 2021

Zénith de Toulouse

réservations : http://www.agoprod.fr/