Le concert d’Arno à Toulouse reporté en 2021

Le concert d’Arno initialement prévu le 21/03/2020 puis décalé au 01/10/2020 à 20h00 au Bikini est reporté au mercredi 20 janvier 2021 toujours au Bikini de Toulouse. Les billets achetés pour les dates du 21/03/2020 et du 01/10/2020 restent valables pour cette nouvelle date. Si le public ne peut assister au concert reporté, il est prié de se rapprocher du point de vente où l’achat a été effectué avant le 01 novembre 2020.

Arno ébouriffé, Arno éraillé, Arno libéré. Le trublion d’Ostende est un poète. Là où le commun des mortels voit le froid et la glace, lui devine des peintures de Léon Spilliaert, fils de parfumeur, né comme lui sur les bords de la Mer du Nord, mais le siècle précédent. « Spilliaert allume la digue, comme tous les soirs/… Il nous peint les marées, le ciel et nos regards/Je suis seul avec toi, Oostende bonsoir », écrivent Arno, Mirko Banovic, son bassiste, et Sophie Dewulf, parolière, également auteur du sentimental Tchip Tchip c’est fini, l’un des onze titres de ce treizième album signé Arno, Santeboutique. Les autres textes sont signés d’Arno. Arno Hintjens a vu le jour en Belgique par un joli mois de mai de 1949, mais son cœur va à l’hiver, « le vent et les mouettes, surtout à dix heures du matin ou quand le soleil se couche. Là tu vois cinq peintures de Spilliart. Cela me rend nostalgique, mélancolique, alors que je ne suis ni l’un ni l’autre. Parce que c’est de l’art. Des trips, tout ça sans joints.»

Réservations : www.bleucitron.net