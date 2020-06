Vivez l’été au rythme de Cinélatino Toulouse

Partager Facebook

Les 32e rencontres de Toulouse, Cinélatino 2020, n’a pu avoir lieu en mars dernier mais fera vivre notre été au cinéma ! Rendez-vous de juin à aout dans les salles de Toulouse et de la région !

Cinélatino propose de retrouver en été un peu de la 32e édition qui n’a pas pu avoir lieu au printemps : au Cinéma ABC, à l’American Cosmograph, au Gaumont Wilson, le Cratère ainsi que dans des salles en région. Une soirée autour du film Perro Bomba de Juan Caceres est en train de s’organiser au Gaumont Wilson. Elle aura lieu dans le courant du mois de juillet et nous serons en « visio-compagnie » de l’acteur Steevens Benjamin et du réalisateur. Une belle soirée en perspective.

Un programme riche et varié qui nous ramène dans les salles pour rencontrer des histoires incroyables. Des films légers, des films qui interrogent le présent et l’histoire, des films militants, des œuvres poétiques, des films de la sélection de Cannes 2019 (dont une Caméra d’Or) qui attendaient le festival pour vous être montrés…et dont les cinémas partenaires jouent le jeu cet été pour offrir un bel écrin.

« Au coeur du Monde » en ouverture !

La soirée d’ouverture aura lieu jeudi 25 juin avec le film Au coeur du Monde au Cinéma Le Cratère à 18h30. Un film déclencheur pour cette idée de programmation estivale. Pour Cinélatino, la programmation du film offre l’opportunité de mettre le cinéma au coeur du monde, au coeur de notre été. Les salles sont des lieux où des émotions puissantes passent. Et c’est le bon moment pour en prendre plein les yeux…et le coeur.

Les films au programme :

Trois étés de Sandra Kogut au cinéma ABC de Toulouse

Au Coeur du Monde de Gabriel Martins et Maurilio Martins au Cratère de Toulouse

Canción sin nombre de Melina Léon à l’American Cosmograph de Toulouse et dans des salles de la région

Femmes d’Argentine de Juan Solanas à l’ABC Toulouse et dans les salles de la région

La Danse du Serpent de Sofia Quiros Ubeda au Cratère de Toulouse

La Vie Invisible de Karim Ainouz à l’ABC Toulouse et dans les salles de la Région

Les Meilleures Intentions de Ana Garcia Blaya à l’ABC Toulouse et dans les salles de la Région

Luciernagas de Bani Khoshnoudi au Cratère Toulouse

Monos de Alejandro Landes à l’American Cosmograph et au Cratère de Toulouse

Nuestras Madres de Cesar Diza à l’American Cosmograph et au Cratère de Toulouse

Perro Bomba de Juan Caceres à Toulouse, au Gaumont Wilson, une projection suivie d’un temps d’échanges avec Steevens Benjamin et Juan Caceres aura lieu en juillet.