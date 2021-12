Laurent Gerra en spectacle ce mercredi à Toulouse

Partager Facebook

Laurent Gerra présentera son nouveau spectacle « Sans Modération » au Zénith de Toulouse ce mercredi 8 décembre.

« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. » Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au spectacle « SANS MODÉRATION » de LAURENT GERRA. La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature !

Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français, la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands moments. Le spectacle, « SANS MODÉRATION » se savoure entre jubilation et émotion. Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements…!

Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous promet une de ses plus belles cuvées !

Laurent Gerra

Mercredi 8 décembre

Zénith Toulouse

réservations : www.box.fr