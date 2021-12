Une journée avec Jeremy Ferrari à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Double actualité à Toulouse pour Jéremy Ferrari ce mercredi 8 décembre avec une rencontre-dédicace à la FNAC Wilson puis le spectacle « Anesthésie générale » au Casino Barrière !

Qu’est ce qu’on aime Jeremy Ferrari depuis ses premiers passages télévisés à ses spectacles aujourd’hui. Alors quand il passe à Toulouse avec une double actualité, on ne peut que s’en réjouir !

En spectacle au Casino Barrière

Ce révolté donne à réfléchir en divertissant. Après avoir dynamité les religions dans “Hallelujah Bordel !” et parlé géopolitique dans “Vends deux pièces à Beyrouth”, le phénomène de l’humour provocateur “qui fait rire de ce qui fâche” revient encore plus fort. Thème explosif de son nouveau spectacle : la santé. Nul doute qu’à Toulouse, le one-man-show le plus attendu de cette fin d’année va faire des heureux !

> https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/

En dédicaces à la FNAC Toulouse Wilson

La Fnac Toulouse Wilson accueille l’humoriste Jérémy Ferrari pour une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de sa boîte de jeu « Gérer une épidémie mondiale sans aucune compétence, tout en gardant la confiance du peuple ».