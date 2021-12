Laura Felpin par deux soirs à Toulouse

Partager Facebook

Mercredi 8 et jeudi 9 décembre, Laura Felpin présentera son seule en scène à la Comédie de Toulouse.

Après un passage dans des personnages loufoques dans Quotidien, et des records pour ses vidéos Tik Tok et Instagram, Laura Felpin nous présente son seule en scène à la Comédie de Toulouse les 8 et 9 décembre. Son humour ravageur prend une nouvelle dimension en public dans le spectacle « ça passe » où l’humoriste nous prouve que tout va bien et tout passe avec le temps.

On pourra donc la retrouver par deux soirs à Toulouse pour notre plus grand bonheur.

Réservations : http://www.lacomediedetoulouse.com/fr/programmation/laura-felpin-ca-passe/