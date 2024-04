La Yegros de retour en concert à Toulouse

Partager Facebook

La Yegros sera en concert ce vendredi 5 avril pour présenter son nouvel album au Bikini Toulouse.

La reine de la Nu-Cumbia est de retour au Bikini ! Une invitation au lâcher-prise, à faire danser les foules et à dégripper les corps ! La musique de LA YEGROS est à l’image de la cosmopolite Buenos Aires : exubérante et colorée où sonorités électroniques et flow hip hop font honneur à ses origines latines. Inspirée des traditions du chamamé ou du huayno qu’elle propulse avec force dans le siècle nouveau, La Yegros passe les rythmes ancestraux à la moulinette digitale pour le plus grand plaisir de nos jambes !

La Yegros présentera son quatrième opus sur scène au Bikini ce vendredi !

Réservations : lebikini.com