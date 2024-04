Fred Blin sur la scène de la Salle Nougaro 

Partager Facebook

L’humoriste Fred Blin sera sur la scène de la Salle Nougaro Toulouse ce vendredi 5 avril dans le cadre du Printemps du Rire.

Personnage emblématique des Chiche Capon, lunaire de la série Scènes de ménage, Fred est à l’affiche en 2021 du film Oranges Sanguines et actuellement dans la série Parlement. Aujourd’hui il est sur scène avec son premier solo, un spectacle hors norme à voir et à vivre ! Nous pouvons, dès à présent, dire qu’il y aura du Quickchange, des illusions, des longueurs et beaucoup de promesses. « Mais avant tout Mesdames et Messieurs, vous allez assister à un spectacle de théâtre (…) donc, je suis désolé, mais on pourra pas se parler pendant la pièce », précise le protagoniste.

Ne ratez pas la date toulousaine de Fred Blin pour le Printemps du Rire 2024. Infos : sallenougaro.com