La troupe du Jamel Comedy Club s’installe à Toulouse

La Troupe du Jamel Comedy Club débarque ce mercredi 22 novembre 2023 au Casino Barrière Toulouse !

Plébiscitée par le public comme par la presse, la troupe du Jamel Comedy Club, véritable pépinière des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. L’aventure continue !

Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de chacun des artistes séduisent et les médias s’accordent à le dire. Pour Libération, c’est « une authenticité qui s’impose comme une évidence ». Et pour les Echos, les personnages sont « drôles et attachants ».

Rendez-vous donc ce mercredi 22 novembre 2023 au Casino Barrière Toulouse pour notre plus grand plaisir.

Réservations et infos : www.box.fr