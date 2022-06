La Salle Nougaro dévoile une saison 2022/2023 incroyable !

Partager Facebook

Après une belle saison 2021/2022, la Salle Nougaro nous dévoile ses affiches pour l’an prochain avec encore une fois des rendez-vous immanquables !

Après une belle année pleine de rebondissements, un retour à la normale avec des jauges pleines, la Salle Nougaro nous dévoile la suite des ses aventures avec comme toujours un joli visuel de saison signé Julien Guinet.

Pour commencer cette saison, nous retrouverons une sortie de résidence avec la toulousaine Irina González. Nous retrouverons ensuite le concert reporté de Moon Hooch, pour bien commencer octobre. Nous continuerons en rythme, avec le chanteur français Bazbaz en duo avec le beatmaker Manudigital, puis le musicien toulousain Kiko Ruiz avec son nouveau projet et enfin l’électro vibrant de Bachar Mar-Khalifé.

En novembre, nous retrouverons plusieurs collaboration, mais aussi le nouvel album du chanteur Alexis HK, et la soul sauvage de Michelle David & The True Tones.

En janvier, c’est avec le nouvel album de Pauline Croze, puis le projet commun du Cuarteto Tafi et Jean-Luc Amestoy sur la voix des femmes d’Amérique du Sud et enfin la sensibilité du blues de Crossborder Blues qu’on débutera 2023.

En février, place à la folk anglaise de Piers Faccini, la douceur du projet Nocturne de David Walters et le jazz félin de Laurent Bardainne et Tigre d’Eau Douce.

En mars, on découvre le nouvel album de la nommée aux Victoires du Jazz Sophie Alour, le blues de l’américaine Sarah McCoy, la leçon de féminisme de Noémie DeLattre avec Féministe pour Homme.

En avril, on reprend en rythme avec la funk de Delvon Lamarr Organ Trio, puis c’est un hommage aux Caraïbes qui nous attend avec Sélène Saint-Aimé, et enfin une fusion de la musique sénégalaise et française avec Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto. Pour finir, en mai, place à la nouveauté, avec le nouvel album de Sandra Nkaké, puis celui de CharlÉlie Couture.

Des collaborations toute la saison

La Salle Nougaro continue ses collaboration avec les festivals Jazz sur son 31, avec Portico Quartet et le festival Locombia avec Aïtawa invite Raúl Monsalve. Cette année, lefestival Cuba Hoy, avec Lucia de Carvalho, découvrira la salle. Et comme toujours, en mars se tiendra le festival Mois du Documentaire, qui vous sera présenté par la Médiathèque du CSE Airbus Operations Toulouse, avec Destination Mars.

Et comme toujours place à l’humour avec le festival du Printemps du Rire, avec cette année trois spectacle exceptionnel : Aymeric Lompret, Inno JP et Thomas joue ses perruques.

Tout au long de l’année, Odyssud sera de la partie avec plusieurs spectacles dont Kyle Eastwood, Philippe Katerine et Dana Ciocarlie, le jeune public Charlie, Vicente Pradal Familia y Amigos et enfin dans le cadre du festival Lulu Berlu, Manu Galure.

ENCORE UNE BELLE SAISON POUR LA SALLE NOUGARO. POUR EN SAVOIR PLUS : sallenougaro.com