« La Salle d’à Côté » : la Région Occitanie redonne goût au cinéma

La Région Occitanie veut donner envie au public de retrouver les salles de Cinéma avec son projet « La Salle d’à coté ».

Lancée par la Région Occitanie, l’opération « La salle d’à côté » vise à inciter les habitants à retourner dans les cinémas. Piloté par l’agence Occitanie films, ce projet est mis en place aux côtés des partenaires suivants : réseaux de salles ACREAMP et ACCILR, Gindou Cinéma, L’Yre Cinéma, les universités Paul Valéry à Montpellier et Jean Jaurès à Toulouse. A ce jour, plus de 40 étudiants se sont impliqués dans ce projet, ayant accompagné des séances dans plus de 30 salles de cinéma

L’Occitanie compte 216 cinémas, dont 70% sont classés « Arts et Essai ». La crise sanitaire est venue fragiliser leur fréquentation, notamment chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans. Pour relancer le dynamisme des salles de cinéma, des actions de médiations (tournées de films, projections en plein air, rencontres avec des professionnels, ateliers d’écritures, formations en montage…) animées par des professionnels et des étudiants sont organisées sur l’ensemble du territoire régional.

Par ces événements, la Région souhaite mieux faire connaître l’offre culturelle des territoires et favoriser le retour du public dans les cinémas, encourager la rencontre entre le monde culturel et les habitants, ainsi qu’accompagner les étudiants participants à leur formation.

Prochains événements :

– Le 07/04 au cinéma l’ABC de Toulouse (31) : soirée L’AFFICHE en partenariat avec l’université Jean Jaurès (étudiants en master Art&Com), avec au programme projection des films Papicha de Mounia Meddour et Bliss de Drew Barrymore ainsi que des animations, des courts métrages ;

– Dès le 12/04, au cinéma Le Puigmal d’Osséja (66) : projection du court métrage « Partir » de Mathieu Robin et Mathieu Robin ;

– Le 20/04, au cinéma de Sète (34) à 18h : projection de « Macadam Pop-Corn » de Jean-Pierre Pozzi avec Mathieu Sapin ;

– Le 28/04, au cinéma L’Astrolabe – Grand-Figeac (46) : projection de « Serre moi fort » de Mathieu Amalric et exposition en présence du photographe de plateau Roger Arpajou.

– Le 12/05 au cinéma Le Régent de Saint-Gaudens (31) : projection de « Serre moi fort » de Mathieu Amalric, en présence de Claudine Galéa, autrice du livre « Je reviens de loin », dont le scénario du film est une adaptation.

Egalement seront organisées cet été en plein air, des projections des films « Fragile » d’Emma Benestan, « Pil » Julien Fournet, et « Zaï Zaï Zaï Zaï » de François Desagnat, dans le Gard, l’Hérault et l’Aude.