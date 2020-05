La reprise des éditions régionales et locales sur France 3

Les éditions locales et régionales du 12/13 et du 19/20 sur France 3 de retour dès le 2 juin.

Le réseau régional reprend la diffusion des 24 éditions régionales et des éditions locales en hyper-proximité. Après avoir recentré sa proposition éditoriale autour de 11 rendez-vous quotidiens pendant la crise sanitaire pour la sécurité des équipes, le réseau des rédactions régionales reprend chacune des 24 éditions.

A Toulouse, et en Midi Pyrénées, on pourra retrouver les éditions régionales du 12/13 et du 19/20 à partir du 2 juin.