Les conseils de la semaine par la Cinémathèque de Toulouse

Le cinéma anglais à l’honneur de la Cinémathèque de Toulouse

Le rendez-vous hebdomadaire des conseils de la Cinémathèque de Toulouse est arrivé avec un joli programme britannique à déguster chez soi avant la réouverture des salles de cinéma.

Au-dessus de la porte d’entrée du British Film Insitute (BFI), vaisseau amiral du cinéma britannique situé à Londres, la mention « Film Forever » : une profession de foi pour toute cinémathèque dont les missions sont la préservation du patrimoine cinématographique et sa mise en valeur.

Après les cinémas américain et espagnol, c’est le patrimoine britannique qui est mis à l’honneur par la Cinémathèque de Toulouse. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec Peter Greenaway, Ken Loach, Lynne Ramsay, Walter Lassally et Christophe Dupin…

Une masterclass avec Peter Greenaway

Une conférence : « Du Free Cinema à la British New Wave : retour sur un moment-clé de l’histoire du cinéma britannique »

La cinémathèque idéale de Lynne Ramsay

Pour LaCinetek, la réalisatrice britannique Lynne Ramsay, auteure des films Ratcatcher, Le Voyage de Morvern Callar, We Need to Talk About Kevin et A Beautiful Day, a choisi notamment Persona, Twin Peaks, Les Quatre Cents Coups, Le Miroir…

>> https://www.lacinetek.com/fr/realisateurs/lynne-ramsay

Un podcast : France Culture a réalisé, pour son émissions « À voix nue », une série de cinq entretiens avec Ken Loach.

> https://www.franceculture.fr/emissions/series/ken-loach

Un 28 mm à (re)découvrir : La Cheminée fume (1907)

Un film Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée : Le Larzac, un pays qui veut vivre de Michel Cabirou, Michel Barbut, Didier Durant

>> https://memoirefilmiquedusud.eu/collection/item/2011-le-larzac-un-pays-qui-veut-vivre-extrait-2?offset=2