La Cinémathèque de Toulouse vous fait découvrir des films en 28 mm

Chaque mercredi à partir du 22 avril 2020 et durant sept semaines, la Cinémathèque de Toulouse proposera sur sa chaîne Vimeo un court film comique en 28 mm, réalisé au début du XXe siècle et destiné à être projetés dans le salon familial. Soit l’ancêtre des VHS et des DVD !

En 1912, une des plus importantes industries cinématographiques mondiales de l’époque, la Pathé, lance son premier système de cinéma chez soi, un projecteur de salon 28 mm ressemblant curieusement à la machine à coudre Singer. Le slogan est : « Kok : le cinéma chez soi ! La joie des grands, le bonheur des petits »…

La stratégie visionnaire de Pathé permettait ainsi d’élargir le marché et en même temps de recycler de vieux films en les insérant dans un nouveau catalogue : les films en 28 mm étaient en effet presque toujours des retirages de films en 35 mm réalisés avant 1912.

Le Pathé Kok fut une nouveauté absolue, destinée à la diffusion familiale, scolaire, itinérante, rurale et foraine et ses copies furent exploitées jusqu’à l’usure. C’est la raison pour laquelle de très rares éléments en 28mm ont survécu, et presque jamais en bon état.

La Cinémathèque de Toulouse, le Museo Nazionale del Cinema de Turin et la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine se sont associés en 2017 pour numériser le fonds de 28mm Pathé Kok du Museo. La réparation des copies et leur numérisation en 2K ont été réalisées à Limoges par la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, le travail de stabilisation de l’image et la finalisation par la Cinémathèque de Toulouse. Gaumont Pathé Archives a contribué à l’identification des films.

Une partie de ce fonds, composée de sept comiques brefs, sera présentée sur les sites des trois partenaires pour permettre au public de découvrir les premiers VHS/DVD/VOD de l’histoire du cinéma.

Calendrier de mise en ligne

mercredi 22 avril – PLUS DE CHAUVES (No More Bald Men) (France, 1912)

mercredi 29 avril – FILENDOUCE EST INSAISISSABLE (France, 1912)

mercredi 6 mai – NOT’ FANFARE CONCOURT (Our Band’s Going to the Competition) (France, 1907)

mercredi 13 mai – A SIMPLE MISTAKE (L’Erreur du policeman) (USA, 1910)

mercredi 20 mai – UN RAYON DE SOLEIL (France, 1912)

mercredi 27 mai – LA CHEMINÉE FUME (The Smoking Chimney) (France, 1907)

mercredi 3 juin – LE CHEVAL EMBALLÉ (A Runaway Horse) (France, 1908)

Où voir les films : https://vimeo.com/cinematheqtlse