La BD en fête à Colomiers !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival BD de Colomiers retrouve ses quartiers du 19 au 21 novembre 2021 avec le meilleur de la bande dessinée contemporaine.

Ce week-end, le festival BD de Colomiers fête ses 35 ans. Au fil des ans, le rendez-vous à su se remobiliser et se renouveller avec talent. Pour cette nouvelle édition, il affirme de nouveau sa ligne artistique en mixant l’illustration aux autres formes artistiques : concerts, spectacles, cinéma, lectures, numérique… Par cette programmation à la fois pointue, variée et festive, il touche les publics avertis de la Bande Dessinée mais aussi un public familial et intergénérationnel.

Au programme, quatre-vingt maisons d’édition et une centaine d’auteurs et autrices seront présents tout le week-end. Des expositions seront proposés aussi durant le festival. À l’occasion de l’ouverture du nouveau cinéma de Colomiers, le Grand Central, le Festival programme deux projections jeunesse : « La traversée » de Florence Miailhe et « Maman pleut des cordes » d’Hugo De Faucompret. Niveau concert, on pourra voir la version live de Blast, Idoles ou encore Versant Vivant.

En plus, le festival soutient également très fortement les libraires et éditeurs indépendants. Ainsi, la Ville de Colomiers réitère, pour la 4ème édition, l’opération « All You Need is Lire » avec le soutien de Toulouse métropole, en collaboration avec 2 éditeurs indépendants, 16 librairies et 4 bibliothèques de la métropole. Cette opération exceptionnelle va à nouveau permettre de promouvoir les acteurs clefs de la chaîne du livre et de faire découvrir au public les œuvres éditées avec amour par deux éditeurs coup de cœur du festival.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.bdcolomiers.comhttps://www.facebook.com/FestivalBDColomiers