Vincent Moscato en spectacle à Toulouse

Vincent Moscato présente son spectacle « Complètement Jojo » ce vendredi 19 novembre 2021.

Vincent Moscato emballe le moteur ! En irrésistible canaille, il partage avec le public ses secrets et ses nouveaux succès. Danseur, biker, sauveteur, il fricote parfois à la cour d’Angleterre et est aussi un formidable stimulant cardiaque : il agit sur les tensions, réduit le stress, muscle les abdos et lifte le visage. Bref, le public de Toulouse est prévenu : Vincent Moscato est complètement jojo !

> Renseignements et réservations au 05 61 333 777