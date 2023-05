La Bajon en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

La Bajon présentera son nouveau seule en scène « Extraterrienne » au Casino Barrière Toulouse ce mardi 23 mai 2023.



Drôlement impertinente, cette humoriste aux bagout et minois irrésistibles est un remède contre la dépression qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Star de l’humour corrosif sur YouTube, où chacune de ses nouvelles vidéos déclenche un tsunami, c’est sur scène qu’elle fait désormais des vagues. Après l’irrésistible Vous couperez, La Bajon est de retour avec un show encore plus corsé, encore plus drôle. Décollage immédiat et garanti !

Infos et réservations : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations