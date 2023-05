Concert. Le groupe Ghost, ce mardi soir à Toulouse

Partager Facebook

À l’occasion de leur Imperatour 2023, le groupe GHOST posera ses valises au Zénith de Toulouse ce mardi 23 mai 2023.

Plus de 3 ans après leur dernière venue dans la ville rose, les Suédois partageront leur univers satanique à travers leur show heavy métal. Nul doute que les membres de la bande menée par Papa Emeritus IV réaliseront une prestation scénique dont eux seuls ont le secret.

Ghost propose un nouvel EP « Phantomime » avec des reprises d’Iron Maiden, Genesis, Tina Turner et plus encore. Leur irrésistible reprise de Genesis, « Jesus He Knows Me », commence à envahir les ondes des radios françaises.