L au Carré en première partie de Caballero vs JeanJass à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 3 novembre prochain, la révélation L Au Carré sera en première partie du concert de Caballero vs JeanJass au Bikini de Toulouse.

LauCarré. Lire: L Au Carré. L pour Loïc son prénom et pour Lasne son nom de famille qu’il met Au Carré. Petit protégé de Bigflo et Oli, LauCarré est un grand rappeur en devenir. Avec un mélange de flow, de beats et de boucles qui lui est propre, le jeune parisien présente surtout un rap avec le sens du détail, une formidable capacité à raconter des histoires d’aujourd’hui, entre sourire en coin, mélancolie aérienne, souvenirs brûlants, freestyle et (ego)trip uppercut… Avec son premier EP sorti l’an dernier, « Les Dés sont Jetés », LauCarré montre avant tout qu’il est prêt, impatient et affamé. Passionné et convaincu.

Un jeune artiste à suivre de très près et à ne pas rater sur scène au Bikini mercredi prochain !

Réservations : www.bleucitron.net