KACEM WAPALE en concert près de Toulouse

Le 29 octobre prochain, KACEM WAPALEK sera en concert à la salle Horizon Pyrénées à Muret.

Artiste multiforme, KACEM WAPALEK évolue tel un électron libre. Il arrive à se distinguer sur scène et sur disque grâce à un univers riche et résolument singulier, qui réconcilie la plume, la rime et le flow avec l’humour, le sens et la poésie. Kacem Wapalek officie dans le milieu du hip-hop français depuis plus d’une dizaine d’années. Mais Kacem ce n’est vraiment pas que du hip-hop : c’est un personnage et un projet beaucoup plus ouvert que ça. Un artiste qui n’hésite pas à naviguer au sein d’un univers également empreint de jazz et de chanson française.

L’artiste sera accompagné dans cette soirée par DEADI et X SPHERE.

réservations : www.bleucitron.net