Ligue 2 : Le TFC arrache le nul contre le Paris FC (2-2)

Pour le compte de la 13e journée de Ligue 2, le Toulouse FC a du faire preuve de combativité pour prendre le nul face au Paris FC (2-2). Les violets restent leader !

Que ce fut dur pour les toulousains. A Paris, Toulouse se fait dominer dans le premier acte de la rencontre par d’entreprenants parisiens. Menés 2-0 à la pause, les Violets ont fait preuve de grandes ressources pour revenir au score, après une seconde période de grande qualité, et deux réalisations signées Diakité et Healey, auteur d’un but splendide.

Toulouse prouve encore son excellent état d’esprit dans l’adversité et confirme ainsi sa première place en Ligue 2 en concédant tout de même deux points.