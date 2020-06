Une nouvelle boutique Trentotto a ouvert à Quint Fonsegrives près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 14 mars dernier, Trentotto a ouvert un nouvel espace aux portes de Toulouse, à Quint-Fonsegrives. Ce lieu de plus de 3 000 m2, fermé quelques jours après en raison du confinement, vous accueille de nouveau depuis le 11 mai dernier.

Durant ces mois de confinement, Stephan Oddos et ses équipes ont affiné le concept pour que cette nouvelle boutique soit plus que cela et devienne un véritable lieu de vie avec du cinéma en plein air ou encore des brunchs.

Trentotto Quint c’est une boutique créative. Ce nouvel espace, pensé par Stephan Oddos, fondateur de l’enseigne, s’éloigne de l’image de la boutique. « Les clients vont pouvoir s’y promener comme dans une maison, et non comme dans une boutique, tout en retrouvant tout ce qui fait l’esprit de l’enseigne : le design, les dernières tendances, les jeunes marques, l’innovation…” précise-t-il. Il y propose une sélection pointue de mobiliers d’intérieur et d’extérieur, et d’objets design avec des marques incontournables comme Fermob, Vincent Scheppard,

Vitra, Ethnicraft, Glatz, Lafuma Mobilier, Emu … Des produits merveilleusement mis en avant dans un espace unique, atypique : un ancien corps de ferme. « J’ai souhaité donner une âme à ce lieu. Nous avons mis le bâtiment totalement à nu pour retrouver la genèse de son architecture et la conserver, et plus particulièrement la charpente originelle. Ce choix architectural donne à ce lieu un esprit singulier dans lequel les produits sélectionnés trouvent toute leur place » précise Stephan Oddos.

Trentotto Quint c’est aussi un lieu de vie qui va réunir plusieurs activités : showroom, brunch du dimanche, cinéma en plein air… « Cette période de confinement nous a permis de nous rendre compte de l’importance de pouvoir sortir, prendre l’air, se promener… Aussi, j’ai souhaité que ce lieu ne soit pas qu’une boutique mais un lieu de vie, un lieu où l’on a envie de venir pour flâner, faire du shopping, bruncher… C’est un peu la maison de campagne de Trentotto. Une maison de campagne où tout est à vendre et où plein d’activités vous sont proposées ! » explique Stephan Oddos.

Infos pratiques :

Horaires :

Le lundi de 14h à 19h

Du mardi au samedi de 10h/13h ) 14h/à 19h

Adresse :

198 route de la Saune 31130 Quint