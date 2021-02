Julien Clerc, en 2022 au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Julien Clerc prendra la route avec sa tournée « Les jours heureux » dont un passage au Zénith de Toulouse le 26 janvier 2022.

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour en 2021 ! L’album « Terrien » sortira le 12 février 2021 avec, à l’écriture, quelques-unes des plus belles plumes de la chanson française. Dès novembre 2021, il repart sur les routes avec un passage à Toulouse en janvier 2022.

L’occasion de découvrir les nouvelles chansons de l’artiste mais aussi des classiques désormais dans le patrimoine de la variété française.

Julien Clerc en concert

Mercredi 26 janvier 2022

Zénith de Toulouse

Réservations : http://www.agoprod.fr/