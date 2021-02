Lidl StarLigue : Limoges renverse le FENIX Toulouse (31-33)

Partager Facebook

En tête une bonne partie de la rencontre, le FENIX Toulouse Handball doit pourtant s’incliner au Palais des Sports face à Limoges lors de la 16e journée de LidlStarLigue.

Pour clôturer la 16e journée de championnat, le FENIX Toulouse recevait la belle et surprenante équipe de Limoges (4e). Les toulousains ont fait la course en tête les trois quart de la rencontre avec jusqu’à 4 buts d’avance en première période, mais un premier rush adverse permet à Limoges de recoller à -1 à la pause (16-15).

Retour des vestiaires , et nouvelle avance pour le FENIX avec un +3 et là encore, un deuxième rush limougeaud condamne les toulousains. Limoges s’impose, et Toulouse peut être frustrer après ce résultat.

Au classement, le FENIX bloque à la 12e place avec seulement 8 points en 13 rencontres avant un déplacement à Dunkerque samedi 20 février.

