Journée Portes Ouvertures à la Croix Rouge Toulouse

A cette période de l’année, des milliers de futurs bacheliers sont en pleine réflexion quant à leur orientation. Et parmi eux, ils sont nombreux à vouloir se diriger vers une carrière dans le secteur sanitaire et social. Pour les aider dans leur démarche, L’institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Toulouse de la Croix-Rouge française ouvrent ses portes le samedi 1er février 2020 de 10h à 16h.

Précurseur et créatrice des premières formations d’infirmiers, la Croix-Rouge française est un acteur de premier plan dans ce domaine. Elle propose un ensemble de formations dans les secteurs du sanitaire et du social, ouvertes à l’international, novatrices, mobilisant les nouvelles modalités pédagogiques, centrées sur l’humain et utilisant les nouvelles technologies.

Les équipes de l’établissement se mobilisent ce samedi 1er février pour accueillir les jeunes, ainsi que leurs parents, et leur faire découvrir les formations qui donnent accès aux métiers d’Infirmier, d’Aide-Soignant, d’Assistant de Service Social, de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, d’Accompagnant Educatif et Social et de Secrétaire Médicale et Médico-Sociale.

Cette journée permettra des temps d’échanges privilégiés entre les visiteurs, des formateurs (issus des métiers), d’anciens étudiants, des directeurs d’établissements et des professionnels de santé en poste. Les visiteurs pourront ainsi obtenir des réponses adaptées à leurs besoins et découvrir que se former à la Croix-Rouge française, c’est faire le choix d’une véritable ouverture professionnelle, humaine et citoyenne.

Infos :

Rendez-vous le samedi 1er février de 10h à 16h à

Croix Rouge française

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

71 chemin des Capelles 31300 TOULOUSE