Ce weekend, on fête les 6 ans du Metronum Toulouse en musique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour marquer ses 6 bougies, le Metronum a concocté trois temps forts lors d’un week-end musical sous le signe de la convivialité : « Les Tempos du Metronum ».

Trois jours, entre rencontres artistiques inédites, ateliers créatifs et divertissements, pour s’amuser en musique du 31 janvier au 2 février. Du rock au groove, l’occasion de découvrir la programmation éclectique du Metronum avec des groupes locaux, nationaux et internationaux, sans oublier la boum en famille ! Le Metronum insuffle son tempo pour rythmer cette nouvelle année.

Vendredi 31 janvier – 18h30 > 19h30 – COMELADE “COVERS”

Parallèlement à sa carrière de compositeur, le pianiste catalan réalise peintures et collages. Pascal Comelade, multi-artiste à l’imagination débridée, s’« e/ancre » dans l’Histoire du Rock en réinventant des pochettes de disques iconoclastes. Huit de ses œuvres seront à découvrir pour la 1ère fois au Metronum et resteront exposées dans la Music Box. Dans le cadre de cette soirée croisée inédite un vernissage se tiendra en sa présence ; ainsi que pour l’occasion la signature de son livre en avant-première Le Rien Illustré (Les Frondeurs de Briques) et de son nouvel album vinyle Deviationist Muzak (Discmedi).

Vendredi 31 janvier – 20h > 1h30 – MOTORAMA + VILLEJUIF UNDERGROUND + I ME MINE + PASCAL COMELADE (DJ SET + GUESTS)

D’abord, il y aura la pop glaciale et hypnotique de Motorama, au pouvoir addictif certain. Puis Villejuif Underground qui navigue entre garage, pop, country et disco. Avant I Me Mine, découvert lors de la 36e édition des TransMusicales de Rennes, dont la pop psychédélique se révèle surtout sur scène. Enfin, le phénoménal Pascal Comelade s’adonnera à un DJ set dont il a le secret dans un Rocanroloroma abrégé de 45T introuvables.

Samedi 1er février – 20h > 1h30 – GIRLS’GROOVE PARTY !

FATIMA + SÔNGE + TANGLED TAPE + DJ FATOOSAN

Place à la Girls’Groove Party avec Fatima, l’une des chanteuses R&B soul les plus respectées du Royaume-Uni dont le second opus (And Yet It’s All Love, 2018) a été produit par JD Reid, Purist & Kirkis. Puis, place aux mélodies charnelles de Sônge, dont la soul dérive vers un R’n’B’ futuriste étincelant. Née de la rencontre du beatmaker Solen Goffi et de la voix douce d’Ornella Mesplé-Somps, la nu-soul de Tangled Tape ouvre une brèche captivante. Enfin, DJ Fatoosan (du collectif hip-hop belge féminin Supafly Collective) fait danser sur toutes sortes de groove !

Dimanche 2 février – 14h > 18h – BOUM EN FAMILLE !

DOUDOU SOUND SYSTEM + ATELIER « GRAFF TON MASQUE »

Ce temps fort dédié aux familles commencera le dimanche par deux sessions d’atelier « Graff ton masque ! » (à 14h et à 15h – sur inscription) pour venir fabriquer son masque au Metronum, dans un festival de couleurs acidulées. Et puis, dès 16h, la « Boum Électro Tropicale » va réchauffer l’atmosphère ! On vient déguisés se déhancher en famille avec le groupe Doudou Sound System pour une baby rave incroyable aux sonorités tantôt tropical house, tantôt afro beat ou zouk bass. Entre sucreries électroniques et rythmes exotiques, le Doudou Sound System fera bouger petits et grands avec des mix descendus tout droit de la galaxie… Ambiance assurée !

Et tout le long week-end, METRONUM & VOUS avec foodtrucks, photomaton, jeux d’arcade et rétro pour (re)découvrir le Metronum autrement, partager, se divertir, se restaurer.