Journée du Patrimoine: Tisséo met en place des bus « rétro » à Toulouse

Pour l’édition 2020 des journées du Patrimoine, Tisséo va mettre en place deux lignes avec des bus « rétro ». Un vrai voyage dans le temps !

Tisséo renouvelle sa confiance à l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine des Transports Urbains et Interurbains Toulousains (ASPTUIT) dans le but de participer conjointement aux 37ème Journées Européennes du Patrimoine. Des bus «musées» desserviront les arrêts de la ligne 29 (Barrière de Paris – Grand Rond) et de la ligne 31 (Compans Caffarelli – Grand Rond) durant tout le week-end.

Egalement, redécouvrez toute l’histoire des transports en commun de la grande agglomération toulousaine en montant à bord du bus «exposition» qui sera présent au Grand Rond de 11h00 à 18h00.