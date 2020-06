Joe Satrini de retour à Toulouse en 2021

Partager Facebook

Le guitariste Joe Satriani sera de retour en concert pour son The Shapeshifting Tour au Casino Barrière de Toulouse le 2 juin 2021.

JOE SATRIANI, guitariste virtuose connu dans le monde entier, annonce les premières dates de sa tournée 2020. Le Shapeshifting Tour débutera le 5 avril 2020 à Mayence, en Allemagne, avant de passer par d’autres villes du pays, puis en Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Pologne, en République Tchèque, en Autriche, en Hongrie, en Italie, au Royaume-Uni et en France pour s’achever mi-juin.

Satriani interprétera lors de sa tournée des morceaux tirés de son nouveau disque prévu pour avril 2020 chez Sony/Legacy, mais aussi de grands classiques comme « Surfing With The Alien », « Cherry Blossoms », « Always with Me, Always with You » et « Flying In A Blue Dream ». Il sera entouré du célèbre batteur Kenny Aronoff (John Fogerty), du bassiste Bryan Beller (Aristocrats) et du claviériste Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc).

Joe Satriani en concert à Toulouse

Mercredi 2 juin 2021

Casino Barrière Toulouse

En vente à Box Office au 0534311000,

sur box.fr