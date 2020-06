COVID 19 : Les règles pour voter aux Elections Municipales de Toulouse !

Partager Facebook

Ce dimanche 28 juin, les toulousains se préparent au second tour des Elections Municipales avec des mesures particulières en raison de la lutte contre le COVID 19. Explications.

Les 263 bureaux de votes, dans 67 lieux de Toulouse, se préparent à recevoir les toulousains ce dimanche de 8h à 20h pour le second tour des Elections Municipales. Le scrutin fera l’objet d’une adaptation sanitaire afin de garantir l’expression démocratique dans des conditions de sécurité optimales, afin de protéger les électeurs, les membres des bureaux de vote et les agents concourant à l’organisation des opérations électorales.

Voici les règles :

Port du masque obligatoire pour le vote

Distance de sécurité minimale de 1 mètre entre chaque votant

Aération et ventilation régulière des espaces

Fourniture de masques et autres dispositifs de protection aux membres des bureaux de vote et aux agents concourant à l’organisation

Limitation du nombre de personnes présentes en même temps dans un bureau de vote si affluence

Régulation des flux, avec un marquage au sol adapté

Lavage de mains avant de voter (mise à disposition de produits hydro alcooliques en sus des sanitaires prévus à cet effet)

Nettoyage très régulier des outils de vote par les membres des bureaux

Passage accéléré pour les personnes « à risques » (en raison de leur âge ou de leur état de santé) en cas de forte affluence

Limitation du nombre de personnes requises pour les opérations de dépouillement et de comptage

Nettoyage et désinfection des espaces selon des protocoles agréés avant/après les opérations électorales

Manipulation des titres d’identité uniquement par les électeurs (usage de la carte électorale inutile)

Les mesures à prendre par les électeurs eux-mêmes seront également rappelées.