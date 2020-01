Jérémy Ferrari en 2020 à Toulouse

Partager Facebook

L’excellent Jérémy Ferrari présentera son nouveau spectacle « Anesthésie Générale » au Zénith de Toulouse le 08 avril 2021. Mais avant ça, il sera à la Comédie de Toulouse du 17 au 19 janvier 2020 puis au Casino Barrière le 22 avril 2020.

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant avec 300 000 spectateurs en salle, un DVD de platine, élu spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA !

Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. Jérémy Ferrari sera à la Comédie de Toulouse du 17 au 19 janvier 2020 puis au Casino Barrière le 22 avril 2020 avant de finir par un Zénith Toulouse le 8 avril 2021.

Jérémy Ferrari à Toulouse

Du 17 au 19 janvier 2020 à la Comédie de Toulouse (complet)

Le 22 avril 2020 au Casino Barrière (complet)

Le 8 avril 2021 au Zénith de Toulouse

Réservations : http://www.agoprod.fr/