Jeanne Mas en juin 2021 au Bascala

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Jeanne Mas sera en concert le mardi 22 juin 2021 au Bascala de Bruguières, près de Toulouse.

Véritable icône des hits parades tel que le TOP 50, Jeanne Mas a marqué plusieurs générations avec des tubes incontournables comme Toute Première fois, Johnny Johnny, En rouge et noir.. Auteur et interprete, plus de 35 ans de carrières, trois Victoires de la Musique, première artiste féminine à remplir Paris Bercy pour quatre soirs, la chanteuse est de retour sur le devant de la scène avec une nouvelle tournée.

Jeanne Mas sera donc au Bascala pour nous livrer un concert dont elle seule à le secret.

> Infos et réservations : https://spectacles.le-bascala.com/jeanne-mas-mardi-22-juin-2021/