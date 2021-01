Basket Feminin: Deux matchs France-Espagne à Toulouse en février

Partager Facebook

La FFBB a annoncé que deux matchs de l’équipe de France féminine auront lieu à Toulouse les 5 et 7 février 2021 face à l’Espagne et seront diffusés sur l’Equipe TV.

Après les hommes en aout 2019 pour préparer la Coupe du Monde, la ville de Toulouse accueillera l’équipe de France féminine du 31 janvier au 8 février prochain. dans le cadre de sa préparation à l’EuroBasket Women 2021 (17 au 27 juin) et aux Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août 2021). À cette occasion la France affrontera, à huis clos, à deux reprises l’Espagne, double championne d’Europe en titre et numéro 1 sur le continent actuellement, vendredi 5 février à 21h00 et dimanche 7 février à 18h00.

L’équipe de France féminine n’avait plus disputé de match à Toulouse depuis la préparation aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 et deux rencontres 11 et 12 juin 2000 face au Portugal et à Cuba.