Jean-Pierre Mader à l’honneur de la Médiathèque de Toulouse

Dans le cadre des Mardi de L’INA, le chanteur Jean-Pierre Mader sera mis à l’honneur le mardi 17 janvier à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse.

Artiste toulousain marquant, Jean-Pierre Mader aura son numéro des Mardis de l’INA. En public, le chanteur évoquera ses influences, ses débuts, tout son itinéraire jusqu’ à la tournée Stars 80 qui redémarrera pour une centaine de dates le 9 Février 2023 et s’arrêtera le 18 mars au Zénith Toulouse Métropole. Toute la soirée sera accompagnée d’images et de sons de ses premières émissions radios et télévisions.

Pour rappel, dans les années 80, Jean-Pierre Mader a fait danser la France avec des tubes comme Macumba, Disparue, Outsider dans son coeur et Jalousie.

Pour en savoir plus : https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/mardi-de-lina-jean-pierre-mader-en-resume/