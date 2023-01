Carnet noir : Décès de Pierre Dorsini, meilleur buteur du TFC

C’est un monument du sport toulousain et du club de la ville rose. Ce mardi, le meilleur buteur du TFC, Pierre Dorsini, est parti à l’âge de 88 ans. Après des débuts à Nancy, l’attaquant débarque à Toulouse pour 10 saisons, 324 matchs et 104 buts de 1957 à 1967. Il mettra un terme à sa carrière à l’âge de 33 ans pour devenir, l’espace d’une saison l’entraineur de l’US Toulouse.

Le record de cette légende du téfécé est inégalé jusqu’à présent. Toulouse lui rendra hommage dimanche 15 janvier prochain lors de la réception de Brest. Autant dire que ce sera un grand moment d’émotion au Stadium.

𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐢𝐫



C'est avec le plus grand des regrets que le Toulouse Football Club a appris la disparition de Pierre Dorsini, meilleur buteur de l'histoire du Club.



Le TéFéCé adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.