Jazz sur Son 31 revient en octobre 2022

La 36ème édition du festival Jazz sur son 31 aura lieu du 4 au 16 octobre 2022 à Toulouse et dans le département, avec plus de 60 concerts dans 23 communes.

Cette 36ème édition proposera une programmation IN et OFF autour des différents horizons du jazz, aux frontières de la funk, de la soul, du hip hop, du blues et des musiques du monde, avec un accent particulier donné au jazz venu du Royaume-Uni. En partenariat avec le magazine Clutch, le festival accueillera pour sa soirée d’ouverture, la « Clutchorama » du mois d’octobre à l’Hôtel du Département.

13 concerts au Pavillon République

Le Pavillon République accueillera également 13 concerts au tarif de 5 €, dont le poète et chanteur britannique Anthony Joseph, le jeune saxophoniste japonais Takuya Kuroda, Sly Johnson, ancien membre du collectif de rap français Saïan Supa Crew ou encore Matthis Pascaud et Hugh Coltman qui rendront hommage au musicien de la Nouvelle-Orléans, Dr John.

Le Club New York et le Jazz français s’installeront aussi au Pavillon République avec la chanteuse Samara Joy, étoile montante du jazz américain, le saxophoniste américano-israélien Oded Tzur ou le célèbre guitariste Peter Bernstein et son quartet. Côté jazz français, on retrouvera le trio M.O.M des Frères Moutin et Jowee Omicil ou la voix d’Estelle Perrault.

Près de 15 concerts rythmeront Scène 31, dans l’agglomération toulousaine et le département, avec les brillants pianistes Roberto Fonseca (Cuba) et Monty Alexander (Jamaïque), les énergiques collectifs électro jazz britanniques GoGo Penguin et Portico 4tet, le jazz folk pop de la chanteuse coréenne Youn Sun Nah, la saxophoniste Nubya Garcia, révélation anglaise croisant le jazz, la soul, le dub step, la cumbia et le calypso mais aussi les formations françaises Les Frères Smith, Étienne Manchon et Pierre-Marie Lapprand et Rafael Pradal Trio.

Partout dans le département

Les Concerts club, dans les salles des fêtes du département aménagées en clubs de jazz, en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65 et les communes d’accueil, recevront comme chaque année de nombreux artistes locaux, dont le pianiste Amaury Faye en duo, les Toulousains du collectif Fülü, Serge Lopez et François Petit ou encore Slim Paul Trio.

Parmi les nouveautés du OFF, un spectacle jeune public, une Leçon de Latin jazz avec Harold Lopez-Nussa Quartet, et les « Coups de cœur » à l’Espace Roguet avec le trio français Coccolite et les Canadiens de MISC, mais également au Musée départemental de la résistance & de la Déportation. De nouveaux lieux du festival seront aussi à découvrir avec des concerts à L’Ecluse Saint-Pierre et à la Maison Nougaro.

La billetterie est ouverte: