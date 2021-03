Jazz en Comminges, de retour en mai 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Malgré les conditions sanitaires actuelles, le Festival Jazz en Comminges aura bien lieu à Saint-Gaudens du 12 au 16 mai 2021.

En raison de la situation, la 18° édition du festival se déroulera en mai 2021 dans les meilleures conditions au Parc des Expositions du Comminges avec la programmation pour les 4 soirées du 12 au 15 Mai. Ce sera l’occasion d’oublier l’année dernière. » En 2020, nous avons été contraints d’annuler les concerts de printemps programmés en mars, puis la 18° édition du festival prévue en mai. Leur préparation avait amené à signer des contrats et à engager des dépenses, autant d’actions constitutives de pertes financières » expliquent Pierre Jammes, Président du festival et Evelyne CAILLAULT-JOYER, Présidente de l’association CLAP.

Cette année, le festival aura bien lieu, plus court, mais tout aussi intéressant artistiquement. Et surtout avec l’idée de réussir le bon déroulement de cette nouvelle édition dans le strict respect du protocole des règles sanitaires du moment.

Le festival présentera une programmation très ouverte musicalement avec le souci d’amener joie et plaisir au plus grand nombre, dans ces temps particuliers. Si elle reprend une partie des concerts, annulés

en 2020 (Jean Luc Ponty et Sarah MacKenzie), on y trouve Thomas Dutronc, tout d’abord avec une reprise de chansons françaises puis, le lendemain, en invité de Biréli Lagrène et Sylvain Luc pour un concert de jazz manouche. Ibrahim Maalouf fêtera ses quarante ans de carrière avec les mélodies de son dernier album et Natalie Dessay chantera Michel Legrand. Enfin, le jazz new orleans occupera une place particulière avec Hugh Coltman et les arrangements du Big Band Brass. La partie Off de concerts gratuits, en journée, se déroulera en étroite collaboration avec la municipalité de Saint-Gaudens, au centre ville sous châpiteau Magic Mirrors.

Le jazz vibrera comme il se doit à Saint Gaudens pour le plaisir de nos oreilles et pour continuer de créer un lien social autour de la musique. Rendez-vous du 12 au 16 mai 2021.

Infos et programmation :http://www.jazzencomminges.com/