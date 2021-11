Interview. Laurine Juno, étoile montante

Partager Facebook

Ce vendredi, Laurine Juno sera sur la scène du Chorus de Toulouse. Rencontre avec une étoile montante aussi lumineuse que talentueuse !

Dans sa palette, tout un programme. Chanteuse, danseuse, autrice, compositrice, Laurine Juno se dévoile petit à petit à travers quelques morceaux. En attendant un EP, elle sera sur la scène du Chorus de Toulouse pour y présenter son univers musical. Rencontre avec une artiste lumineuse.



Ce vendredi soir, vous êtes en concert au Chorus de Toulouse. Dans quel état d’esprit es-tu ?

Il y a de l’excitation, du stress…D’un coup on a l’impression qu’on ne sait plus ce qu’on doit jouer ni comment on doit le jouer. C’est une date très personnelle et intimiste. Il y a un enjeu bien plus important que lorsqu’on est sur scène avec une troupe comme au Casino. Une véritable mise à nu. Mais je fais ce métier pour connaitre ce genre d’instant.



On vous connait pour les spectacles au Casino Barrière. Mais comment se prépare-t on pour une date solo par rapport à un spectacle avec une troupe ?

C’est la première fois pour moi que je mène un projet de ce genre puisque c’est mon projet personnel. Du coup, j’endosse le rôle de manager. Il faut donc que je reste moi-même soit être très zen pour ne pas transmettre de mauvaises énergies à mes musiciens. Pour ça, je fais beaucoup de yoga et de méditation pour rester plus zen, tranquille. Ensuite avec les musiciens qui m’accompagnent, je tente d’être la plus bienveillante possible, de faire preuve d’écoute au maximum.

Revenons en arrière. Vous avez découvert la musique à quelle période ? Et à quel moment l’idée d’en faire un métier a germé ?

La musique a toujours été présente chez mes parents dès mon plus jeune âge. On écoutait beaucoup de musique, on dansait beaucoup dans le salon avec mes parents et mes frères et sœurs. Je me souviens un jour, j’écrivais dans mon journal intime – je parlais de garçons bien sûr à l’époque, j’avais 15 ans- et je remarque qu’une chanson me plaît bien, je la chante souvent et j’ai l’impression d’avoir un joli brin de voix. Voilà, c’est ce que je me suis dit . Un peu plus tard, je montais à 16 ans sur la scène de mon lycée pour chanter les chansons devant mes camarades de classe. À partir de là, je me suis dit que c’était le métier que je voulais faire un jour.

Et les références musicales de cette période-là sont lesquelles ?

Alors là par contre, comme je découvrais ma voix, je testais toutes les chansons de Mariah Carey, Whitney Houston, Céline Dion, Lara Fabian… J’ai écumé toutes les chanteuses, et lorsque j’ai participé à un projet avec un ami, je devais avoir 19 ans, j’ai rencontré un musicien d’un groupe de rock métal. Il m’a plus que recommandé d’écouter autre chose avec la voix que j’avais. Notamment, PJ Harvey et je suis tombée fan complètement et ça m’a ouvert à plein d’autres styles de musique.

Et actuellement ?

J’ai découvert depuis quelques années Sabrina Claudio, artiste Américaine un peu new soul, c’est la sensualité à l’état pur. Emily King aussi que j’aime beaucoup, Daniel Caesar, il y en a tellement, Bruno Mars, un peu soul, pop.

Vous êtes autrice-compositrice. A quel degré ces influences s’intègrent dans vos compositions ?

Je ne cherche pas à reproduire ce que j’ai entendu, mais en tout cas, quand je crée, ce qui vient en général, on est quand même sur des choses très soul et r’nb la plupart du temps et puis des fois, j’ai des titres qui ont des petites touches folk parce que j’aime aussi énormément la folk et parfois, j’arrive à fusionner mes différentes influences.

Comment se passe d’ailleurs le processus créatif ?

Ça dépend, des fois, je commence par la musique. Je me mets devant mon piano et je compose d’abord la musique et après, je mets les textes. Des fois, ce sont des phrases et j’essaie de créer avec ces phrases la musique autour de tout ça. C’est très aléatoire.

Et pour les covers ?

Les covers, souvent, c’est le feeling avec la chanson. Et ensuite j’essaie de tourner autour, de trouver ma patte et de m’éloigner au fur et à mesure de la version originale.

Une question qu’on aime beaucoup : Qu’est ce qu’une bonne chanson selon vous ?

Pour moi, une bonne chanson, c’est une chanson qui provoque physiquement des manifestations, soit je pleure, sans forcément qu’elle soit triste, mais c’est tellement puissant que c’est physique. Je peux avoir envie de pleurer parce que je la trouve incroyable ou alors ça va être une espèce d’adrénaline au niveau du ventre. Je vais ressentir vraiment comme si ça avait touché quelque chose de profond en moi. Voilà, moi, c’est très physique.

Des exemples ?

The World we created de Giveon qui est vraiment un titre magnifique.

Dernière chanson en date « Balloon » comment est-elle née ?

C’est ma fille. Elle a 10 ans aujourd’hui et quand elle avait 5 ans elle voulait que je lui épelle « mon ballon s’est envolé maman » et donc je lui ai épelé́, c’était la phase où elle apprenait à écrire, et je me suis dit, c’est pas mal, il y a un truc. Et durant le confinement, en 2020, j’ai commencé à écrire le texte de cette chanson-là et donc voilà, elle est née comme ça.

Et un clip pour bientôt ?

On a écrit justement le synopsis et on, quand je dis « on » c’est avec le collectif The house of Amor dont je fais partie, un collectif qui a aussi participé́ à une de mes covers il y a quelques mois et du coup on a écrit le synopsis et on attend d’avoir juste un peu de temps pour le tourner puisqu’on travaille tous beaucoup. Ce qui est génial puisqu’on travaille tous à nouveau donc c’est super.

Ce titre sera aussi dans un EP. Est-ce qu’il a une date de sortie ?

Alors il n’y a pas encore de date pour le moment, on continue à finaliser les titres. Il y a encore un peu de travail sur des titres que j’ai apporté il n’y a pas très longtemps, donc je laisse un peu de temps pour finaliser tout ça. Des choses sont en train de se préparer et on attend des confirmations. Et si ce n’est pas 2022 on continuera sur 2023. Dans ce métier, c’est la persévérance et la patience qui payent. Je suis déjà en train d’écrire un album donc j’avance aussi de mon côté pour être prête quand ce sera le moment.

Pour finir, comment pourrait-on décrire votre univers pour quelqu’un qui ne le connaît pas ?

C’est un univers plutôt new soul avec des titres très sensuels, c’est ce qui ressort de ce que je crée. On me dit souvent que ma voix est très apaisante, que c’est agréable et que ça réchauffe le cœur, que ça remet dans une belle dynamique. C’est ce qu’on m’a dit à plusieurs reprises donc c’est super agréable d’avoir ce type de compliments sur ma voix et mon travail.