Indiana Jones, Ruby, Farang…que voir au cinéma cette semaine ?

Semaine cinéma chargée avec la sortie du cinquième volet des Aventures d’Indiana Jones, le film d’animation Ruby, le nouveau Nanni Moretti ou encore la comédie loufoque « Les vengeances de Maitre Poutifard ».

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée de James Mangold

Avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

1969. Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l’estimé docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d’un artefact rare.

Ruby, l’ado Kraken de Kirk DeMicco, Faryn Pearl

Âgée de 16 ans, Ruby Gillman est aussi maladroite qu’adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d’Oceanside. Mais elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants du lycée, car sa mère qui la surprotège, lui a formellement interdit de se baigner dans l’océan.

Farang de Xavier Gens

Avec Nassim Lyes, Loryn Nounay, Olivier Gourmet

Sam est un détenu exemplaire. A quelques mois de sa sortie de prison, il prépare assidument sa réinsertion. Lors d’une permission, son passé le rattrape et un accident ne lui laisse qu’un seul choix : la fuite. Cinq ans plus tard, il a refait sa vie en Thaïlande, où il a fondé la famille dont il a toujours rêvé.

Vers un avenir radieux de Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui !

Les Vengeances de Maître Poutifard de Pierre-François Martin-Laval

Avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, Jennie-Anne Walker

Instituteur à la retraite, Robert Poutifard n’a plus qu’une idée en tête : se venger de ses anciens élèves qui ont gâché sa vie ! Pour l’aider à mettre en place son plan diabolique, il a la meilleure des complices à ses côtés… sa maman.