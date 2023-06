FIFIGROT, le Festival du Film Grolandais de retour à la rentrée à Toulouse

Partager Facebook

Le FIFIGROT, Festival International du Film Grolandais de Toulouse s’installe du 18 au 24 septembre 2023 pour une 12e édition.

A la rentrée, le Fifigrot vous propose des dizaines films en avant-première, rares ou inédits, pépites d’esprit grolandais, décalées et barrées à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté; le tout accompagné de spectacles, performances, théâtre, concerts, expositions et rencontres littéraires. Films en compétition, sections thématiques cultes comme Gro Zical ou Gro l’Art et nouvelles venues, hommages à des réalisateurs singuliers, soirées spéciales, ciné bistrots… seront l’occasion de vous présenter les « grolanderies » cinématographiques dénichées durant l’année.

En plus, pour cette 12e édition, le village du festival sera de nouveau ouvert tous les jours au Port Viguerie, en plein cœur de Toulouse.

A part les dates, on ne sait pas encore grand chose sur la programmation. On reste connecté pour le savoir !