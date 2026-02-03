Immersion médiévale : le Week-end Famille débarque au Couvent des Jacobins de Toulouse !

Vous cherchez une idée de sortie originale pour occuper les enfants en février ? Les 7 et 8 février 2026, le Couvent des Jacobins se transforme en un immense terrain de jeu historique. Entre ateliers créatifs, démonstrations culinaires et secrets de bâtisseurs, ce joyau du patrimoine toulousain propose deux jours d’immersion totale pour petits et grands.



©Guillaume Lamarque

L’entrée au monument reste payante, mais bonne nouvelle : toutes les animations et ateliers sont gratuits ! Attention toutefois, les places sont limitées et la réservation est indispensable.

Le programme détaillé de votre week-end

Samedi 7 février : Créativité et traditions

10h30 | Atelier Écriture & Enluminures (2h) : Testez votre dextérité à la plume et initiez-vous à l’art des calligraphes d’antan.

11h00 | À table au Moyen Âge (1h) : Un échange pédagogique passionnant sur les secrets des cuisiniers de l’époque et le rôle social de la nourriture.

15h30 | Les Armoiries : du Moyen Âge à nos jours (1h) : Apprenez les codes des blasons et participez à un « Qui est-ce ? » version héraldique !

Dimanche 8 février : Mythes et savoir-faire

10h30 | Atelier Créatures & Légendes (1h30) : Partez à la chasse aux animaux fantastiques cachés dans le couvent et découvrez les récits qui les entourent.

11h00 | Bâtisseurs au Moyen Âge (1h) : Découvrez comment on construisait les cathédrales et jouez avec une « Timeline » des monuments du monde entier.

15h30 | Les Manuscrits au Moyen Âge (1h) : De la fabrication du parchemin à l’enluminure, manipulez des fac-similés et percez les secrets des écrits anciens.

Pourquoi on adore ?

Une immersion totale : Le cadre exceptionnel des Jacobins rend l’expérience magique. L’apprentissage par le jeu : Des ateliers conçus pour captiver aussi bien les enfants que les parents. Culture accessible : Des activités gratuites de haute qualité en plein centre-ville.

Infos pratiques & Réservations