Balma : Le Salon du Livre revient pour une 4ème édition sous le signe de l’évasion !

Avis aux amoureux des belles lettres et aux curieux de tous âges ! Ce samedi 7 février 2026, la ville de Balma se transforme en capitale littéraire le temps d’une journée. Pour sa 4ème édition, le Salon du Livre de Balma vous invite à « Lire et s’ouvrir au monde », une thématique riche qui promet de belles rencontres à l’Odyssée et à la Médiathèque.

Que vous soyez mordu de polars, amateur de biographies ou à la recherche du prochain album jeunesse pour vos enfants, ce rendez-vous est l’occasion idéale pour échanger avec des auteurs passionnés et découvrir les pépites des maisons d’édition locales.

Céline Servat : Une invitée d’honneur de premier plan

Cette année, le salon met à l’honneur Céline Servat, figure incontournable du collectif « Les Louves du polar ». Connue pour sa plume incisive et ses intrigues captivantes, elle sera présente pour échanger avec le public et partager les coulisses de son univers littéraire.

Un programme pour toute la famille

Bien plus qu’une simple séance de dédicaces, le salon propose une véritable immersion culturelle :

Rencontres & Dédicaces : Une cinquantaine d’auteurs (dont l’historien Jean-Luc Aubarbier) et des éditeurs seront présents toute la journée.

Conférences et Tables Rondes : Pour approfondir vos connaissances et débattre autour de sujets d’actualité et de société.

Ateliers Jeunesse : Lectures sous tipi, animations et ateliers créatifs (comme la création de cartes d’anniversaire à la médiathèque) pour transmettre le goût de la lecture dès le plus jeune âge.

Intermèdes Musicaux : Parce que la littérature s’accorde parfaitement avec les notes, des moments musicaux rythmeront votre parcours.

Infos Pratiques

Date : Samedi 7 février 2026

Horaires : De 10h00 à 19h00

Lieux : L’Odyssée (Place de la Libération) et la Médiathèque municipale, Balma.

Tarif : Entrée GRATUITE pour tous.

Accès : À seulement quelques minutes de Toulouse (Métro Ligne A – Balma-Gramont, puis bus ou 15 min à pied).

Pourquoi y aller ?

C’est l’événement parfait pour soutenir la culture locale, dénicher des ouvrages originaux et profiter d’une ambiance conviviale aux portes de Toulouse. Ne manquez pas cette opportunité de remplir votre bibliothèque de nouvelles pépites !